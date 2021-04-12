كلوب هاوس تنفى تقارير عن تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم

نفت شركة كلوب هاوس، الأنباء التي أشارت إلى تسريب بيانات مستخدمي التطبيق على نطاق واسع.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، بول دافيسون: أن التقرير الذي يزعم أن بيانات المستخدم الشخصية قد سُربت كاذب، وتابع في تصريحات لموقع ذا فيرج أن المنصة لم تتعرض لخرق للبيانات. هذا مضلل وخطأ. لم يتم اختراقنا.وأضاف: إذا كانت البيانات المشار إليها هي جميع معلومات الملف الشخصي العامة من تطبيقنا. لذا؛ فإن الإجابة عن ذلك هي: لا. لم يحدث ذلك على الإطلاق.وكان قد أعلن موقع سايبر نيوز الأمريكي، عن تسريب بيانات نحو 1.3 مليون مستخدم لتطبيق كلوب هاوس على شبكة الإنترنت.وأشار الموقع إلى أن البيانات المسربة تضم هويات المستخدمين وأسماءهم وحسابات تويتر وإنستجرام الخاصة بهم، وأن هذه التفاصيل نُشرت على أحد المنتديات الرقمية للمقرصنين.وذكر الموقع: أن البيانات التي سُربت لم يظهر أنها تحتوي على بيانات "حساسة"، مثل بيانات بطاقات الدفع عبر الإنترنت، إلا أن ما سُرب يمكن استخدامه في محاولات الاحتيال على الأشخاص أصحاب البيانات.يذكر أن "كلوب هاوس" أُطلق في مايو الماضي، وشهد تطبيق كلوب هاوس زيادة هائلة في أعداد المستخدمين في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، بعد أن عقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة "روبن هود" مناقشات على نحو مفاجئ على تلك المنصة.ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين، وهو متوافر حاليًا فقط على أجهزة "أبل".