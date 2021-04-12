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تقارير ومتابعات

معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:59 م
معايدة رمضان
معايدة رمضان
هبه محمد
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يحل علينا شهر رمضان الكريم غدًا يوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021، ويستعد الكثير منا لإهداء الأهل والأقارب رسائل وصور تهنئة بمناسبة أيام الصيام المنتظرة من عام لعام، ولذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والأهل والأصدقاء والأطفال عن رسائل وصور تهنئة معايدة رمضان 2021.

ولأن الجميع من كافة الدول ينتظر الشهر الكريم لأداء فريضة الصيام والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة.

معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة

1 - عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك.. وجنة الخلد داري ودارك.. والنبي جاري وجارك.

2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.

3 - ومع نسمات هذا الصباح ﺍﻟﻠّهم ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻣﺤﻮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ؛ ﻭﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺗﻔﺮﻳﺞ ﺍﻟﻬﻤوﻡ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ.. ﻭﺍﻛﺘﺐ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺑّﻨﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴا ﻭﺍلآﺧﺮة.

4 - بمناسبة شهر الصيام، ربي لا تجعل للحزن مكانًا في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك.

5 - لحلول شهر رمضان الكريم: اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه.. اللهم اكشف البلاء عنا وعن جميع المسلمين.

6 - ريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

7 - باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وأنت بخير ورمضان عليك يعود.

8 - كل عام وأنت والأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة.

9 - بمناسبة أيام الفرج والخير.. اللهم أرح بال كل مشغول وأرح قلب كل مهموم واصرف عنا ما أنت تعلمه.

10 - أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

خريطة برامج ومسلسلات رمضان بالتليفزيون المصرى


11 - بمناسبة شهر الصيام الكريم.. اللهم أن لك صفوة تدخلها الجنه من غير حساب فاجعلنا وأهلنا واحبابنا منهم.

12 - قوموا وشوفوا قمر رمضان هل يا بشر نصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر.
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم
معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

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