معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة





خريطة برامج ومسلسلات رمضان بالتليفزيون المصرى

11 - بمناسبة شهر الصيام الكريم.. اللهم أن لك صفوة تدخلها الجنه من غير حساب فاجعلنا وأهلنا واحبابنا منهم.



12 - قوموا وشوفوا قمر رمضان هل يا بشر نصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر. 11 - بمناسبة شهر الصيام الكريم.. اللهم أن لك صفوة تدخلها الجنه من غير حساب فاجعلنا وأهلنا واحبابنا منهم.12 - قوموا وشوفوا قمر رمضان هل يا بشر نصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر.

يحل علينا شهر رمضان الكريم غدًا يوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021، ويستعد الكثير منا لإهداء الأهل والأقارب رسائل وصور تهنئة بمناسبة أيام الصيام المنتظرة من عام لعام، ولذلك ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المسلمين والأهل والأصدقاء والأطفال عن رسائل وصور تهنئة معايدة رمضان 2021.ولأن الجميع من كافة الدول ينتظر الشهر الكريم لأداء فريضة الصيام والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره معايدة رمضان 2021| رسائل وصور تهنئة.1 - عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك.. وجنة الخلد داري ودارك.. والنبي جاري وجارك.2 - اللهم يسر لنا الطرقات التي أوهمنا أنفسنا بأنها معسرة، وأكتب لنا الفرج الذي ظننا بإنه بعيد، وقدّر لنا كل فرح أستبعدناه.3 - ومع نسمات هذا الصباح ﺍﻟﻠّهم ﺇﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻣﺤﻮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ؛ ﻭﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ، ﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺗﻔﺮﻳﺞ ﺍﻟﻬﻤوﻡ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ.. ﻭﺍﻛﺘﺐ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺑّﻨﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴا ﻭﺍلآﺧﺮة.4 - بمناسبة شهر الصيام، ربي لا تجعل للحزن مكانًا في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يومًا فأوسعها برحمتك.5 - لحلول شهر رمضان الكريم: اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما نحن فيه.. اللهم اكشف البلاء عنا وعن جميع المسلمين.6 - ريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.7 - باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وأنت بخير ورمضان عليك يعود.8 - كل عام وأنت والأمة الإسلامية بخير وبصحة وسعادة.9 - بمناسبة أيام الفرج والخير.. اللهم أرح بال كل مشغول وأرح قلب كل مهموم واصرف عنا ما أنت تعلمه.10 - أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.