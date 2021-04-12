البرلمان يوافق نهائيا على اعتماد الحساب الختامى لموازنة الإنتاج الحربى

وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بشان اعتماد الحساب الختامي والموازنة العامة لهيئة الإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019-2020.جاءت الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي.وكان المجلس قد وافق علي تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019- 2020.