وكيل «خطة البرلمان»: جائحة كورونا أثرت على الإيرادات

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفرًا، مضيفًا: "لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضًا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا، الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات".وفى سياق آخر، أكد النائب حسن المير أن وزارة المالية نجحت فى إدارة ملف الدين العام وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروعات الممولة من القروض والمنح، ومنها مياه الشرب والشرب الصحى، مشيرا إلى أنه تم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه على مشروعات للمياه والصرف الصحى بالمنصورة ومحلة الدمنة، إلا أن تلك المشروعات متوقفة منذ 2009 وحتى الآن، مطالبا باستكمالها.