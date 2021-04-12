بوسترات الخريطة الكاملة الرمضانية لراديو NRJ
الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:11 م
منار إبراهيمطباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق اولى ايام شهر رمضان الكريم، لتبدأ معه المنافسة الشرسة بين الأعمال الفنية ومنها مسلسلات وبرامج محطات الراديو لعشاق الدراما الاذاعية، وننشر خلال التقرير التالي مسلسلات وبرامج راديو انرجي.
المسلسلات:
- مسلسل "عشان الـ Big million" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، تامر حبيب والذي يشارك آسر ونيللي البطولة، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.
- مسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051. يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
البرامج:
- برنامج" كأس انرجي للدراما" تقديم محمد طارق أضا.
- برنامج "عادتك ولا هتشتريها" تقديم هبة حسب.
- برنامج" تلاكيك" تقديم صبري زكي وسلمى قاسم.
- برنامج" ع البحري" تقديم سلمى قاسم.
- برنامج " نبتدي منين الحكاية" تقديم زهرة رامي.
- برنامج "لأول مرة" تقديم إيناس الشواف.
- برنامج"أزمة ونصيب" تقديم باسم كميل.
- برنامج "ليفل الوحش" تقديم وائل منصور.
- برنامج"السفرة جاهزة" تقديم أميرة شنب.
- برنامج " دعاء المغرب" تقديم خالد الفايد.
- برنامج "صوم بانرجي" يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن.
أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في "تخت أمرك".
المسلسلات:
- مسلسل "عشان الـ Big million" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، تامر حبيب والذي يشارك آسر ونيللي البطولة، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.
- مسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051. يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
البرامج:
- برنامج" كأس انرجي للدراما" تقديم محمد طارق أضا.
- برنامج "عادتك ولا هتشتريها" تقديم هبة حسب.
- برنامج" تلاكيك" تقديم صبري زكي وسلمى قاسم.
- برنامج" ع البحري" تقديم سلمى قاسم.
- برنامج " نبتدي منين الحكاية" تقديم زهرة رامي.
- برنامج "لأول مرة" تقديم إيناس الشواف.
- برنامج"أزمة ونصيب" تقديم باسم كميل.
- برنامج "ليفل الوحش" تقديم وائل منصور.
- برنامج"السفرة جاهزة" تقديم أميرة شنب.
- برنامج " دعاء المغرب" تقديم خالد الفايد.
- برنامج "صوم بانرجي" يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن.
أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في "تخت أمرك".
بوسترات الخريطة الكاملة الرمضانية لراديو NRJ
بوسترات الخريطة الكاملة الرمضانية لراديو NRJ