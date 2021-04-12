بوسترات الخريطة الكاملة الرمضانية لراديو NRJ

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق اولى ايام شهر رمضان الكريم، لتبدأ معه المنافسة الشرسة بين الأعمال الفنية ومنها مسلسلات وبرامج محطات الراديو لعشاق الدراما الاذاعية، وننشر خلال التقرير التالي مسلسلات وبرامج راديو انرجي.المسلسلات:- مسلسل "عشان الـ Big million" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، تامر حبيب والذي يشارك آسر ونيللي البطولة، وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه في فتاة هي أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.- مسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051. يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.البرامج:- برنامج" كأس انرجي للدراما" تقديم محمد طارق أضا.- برنامج "عادتك ولا هتشتريها" تقديم هبة حسب.- برنامج" تلاكيك" تقديم صبري زكي وسلمى قاسم.- برنامج" ع البحري" تقديم سلمى قاسم.- برنامج " نبتدي منين الحكاية" تقديم زهرة رامي.- برنامج "لأول مرة" تقديم إيناس الشواف.- برنامج"أزمة ونصيب" تقديم باسم كميل.- برنامج "ليفل الوحش" تقديم وائل منصور.- برنامج"السفرة جاهزة" تقديم أميرة شنب.- برنامج " دعاء المغرب" تقديم خالد الفايد.- برنامج "صوم بانرجي" يشارك في تقديمه منة عامر وأحمد حسن.أما جمهور التخت العربي فهم على موعد مع أحمد عدلي لمدة ساعتين كل يوم بعد منتصف الليل في "تخت أمرك".