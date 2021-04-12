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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزير» يؤكد الاستعداد لتلبية مطالب السودان لتطوير قطاع النقل بين البلدين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:32 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، استعداد الوزارة لتلبية كل مطالب الجانب السوداني، في سبيل تطوير قطاع النقل، بين مصر والسودان.

وعُقدت، اليوم الإثنين، بالخرطوم، جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين المصري والسوداني، في قطاع النقل، ترأس الجانب المصري فيها وزير النقل المهندس كامل الوزير، والجانب السوداني وزير النقل والبنية التحتية المهندس ميرغني موسى، وشارك من الجانب المصري، اللواء حسن الليثي، نائب رئيس هيئة مشروعات النقل، المهندس وجدي رضوان، مساعد وزير النقل للسكة الحديد ومترو الأنفاق، واللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية.

وأكد وزير النقل، استراتيجية العلاقات المصرية السودانية، وضرورة توافر الإرادة لتطوير النقل بين البلدين، مشددا على أن المعاونة موجودة من وزارة النقل، بما في ذلك سرعة اتخاذ القرار لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أنه سيتم تطوير ميناء وادي حلفا في أقرب وقت، وتنفيذ الخطة الإسعافية التي طرحها الجانب السوداني فورا، موضحا أنه بعد تنفيذ تلك الخطة، نحن جاهزون لتطوير تشغيل الميناء، وشدد على ضرورة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسفنها.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن الإرادة موجودة في وزارتي النقل في البلدين، لافتا إلى أن المهندس كامل الوزير معروف عنه أنه رجل تنفيذ إنجازات على الأرض، وبشكل سريع ونحن مستعدون لمواكبة تلك السرعة في التنفيذ، وتابع وأكد أن الشراكة بين مصر والسودان في مجال النقل تعكس الدور التنسيقي بين الجانبين، لافتا إلى أن هيئة وادي النيل يجب أن تكون نموذجا للشراكة الحقيقية بين مصر والسودان، كما نوه بتوافر الإرادة ودعم الجانب المصري لتطوير التعاون في قطاع النقل بين البلدين، داعيا اللجان الفنية المختصة بموضوع الربط السككي إلى العمل بشكل سريع في هذا المشروع الكبير.

من جهته قدم المهندس وليد محمود أحمد، مدير عام هيئة سكك حديد السودان، خلال جلسة المباحثات، عرضا عن مجالات التعاون في قطاع النقل بين البلدين، فضلا عن الربط السككي والمسارات المقترحة لتنفيذه، وتناول العرض الربط السككي مع مصر عبر وادي حلفا، على أن يتم البدء بالربط من أبو سمبل إلى وادي حلفا، ثم من وادي حلفا إلى أبو حمد بطول 350 كيلومترا، ومن أبو حمد إلى الخرطوم مرورا بعطبرة بطول حوالي 500 كيلومتر.

وشكر وزير النقل السوداني، الجانب المصري على سرعة الاستجابة، بخصوص الاتفاق حول بروتوكول التدريب في مجال النقل، والذي بدأ تنفيذه بشكل سريع ويتواصل في تلك الفترة.

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