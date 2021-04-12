سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، اليوم الإثنين، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.وأكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.وأكد اسعفان أنه في الفترة الحالية تحتاج الدولة أن تستعيض عن العمل بالخارج بعمل مشروعات صغيرة، للشباب من خلال جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعك في وزارة التنمية المحلية وفروعه في المحافظات والذي سوفران الدعم اللازم الذي يحتاجه الشباب لعمل مشروعات خاصة بهم، كما تسعى لزيادة تلك الجهات التي يمكن التعامل بما يوفر كل المساعدة اللازمة بكل أشكالها.وأشار الوزير إلى أن محافظة دمياط من المحافظات التي يعمل فيها جهاز تنمية المشروعات على نطاق واسع، ويملك فيها العديد من نماذج المشروعات التي يمكن الاقتداء بها عند بداية التخطيط للمشروع الخاصة بالشباب بما يحقق النجاح اللازم لها، كما يقوم الجهاز بالعديد من الدورات التدريبية فى مجال ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، وفي مجال الحسابات لغير المحاسبين، والتي على أثرها يمكن تحديد ما تريد عمله، وكيفية القيام به على الوجه الصحيح مدتها لا تزيد عن5 أيام، يلي تلك المرحلة مرحلة اختيار المشروعات التي يمكن أن تحقق فيها نجاح في أسرع وقت ممكن.وأوضح: "نحتاج النجاح لتلك المشروعات التي سيتم البدء فيها، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات كاملة للعائدين من الخارج الذين قاموا بعمل مشروعات صغيرة خاصة بهم، وايضا توفير العمالة الماهرة لأصحاب المشروعات في تعاون مع المحافظة والجهات المعنية، فضلا عن البدء في الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهاز فورًا، وإعداد قاعات التدريب وتقسيم العائدين من الخارج على 3 دورات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد".وأضاف، أنه يمكن البدء في المشروع صغيرا وعند تحقيق النجاح فيه يمكن زيادة حجم التمويل اللازم لزيادة راس المال المقدم من الجهاز، وهذا هو الهدف الذي يسعى نحوه الجهاز في المرحلة الحالية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الناجحة.وأضاف الوزير خلال لقائه، أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، وتوفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.وتبادل وزير القوى العاملة ومحافظ دمياط، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا لها على جهودها الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين.