رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:10 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ دمياط منال عوض، اليوم الإثنين، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.

وأكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.

وأكد اسعفان أنه في الفترة الحالية تحتاج الدولة أن تستعيض عن العمل بالخارج بعمل مشروعات صغيرة، للشباب من خلال جهاز تنمية المشروعات وجهاز مشروعك في وزارة التنمية المحلية وفروعه في المحافظات والذي سوفران الدعم اللازم الذي يحتاجه الشباب لعمل مشروعات خاصة بهم، كما تسعى لزيادة تلك الجهات التي يمكن التعامل بما يوفر كل المساعدة اللازمة بكل أشكالها.

وأشار الوزير إلى أن محافظة دمياط من المحافظات التي يعمل فيها جهاز تنمية المشروعات على نطاق واسع، ويملك فيها العديد من نماذج المشروعات التي يمكن الاقتداء بها عند بداية التخطيط للمشروع الخاصة بالشباب بما يحقق النجاح اللازم لها، كما يقوم الجهاز بالعديد من الدورات التدريبية فى مجال ريادة الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، وفي مجال الحسابات لغير المحاسبين، والتي على أثرها يمكن تحديد ما تريد عمله، وكيفية القيام به على الوجه الصحيح مدتها لا تزيد عن5 أيام، يلي تلك المرحلة مرحلة اختيار المشروعات التي يمكن أن تحقق فيها نجاح في أسرع وقت ممكن.

وأوضح: "نحتاج النجاح لتلك المشروعات التي سيتم البدء فيها، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة بضرورة إعداد قواعد بيانات كاملة للعائدين من الخارج الذين قاموا بعمل مشروعات صغيرة خاصة بهم، وايضا توفير العمالة الماهرة لأصحاب المشروعات في تعاون مع المحافظة والجهات المعنية، فضلا عن البدء في الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهاز فورًا، وإعداد قاعات التدريب وتقسيم العائدين من الخارج على 3 دورات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف، أنه يمكن البدء في المشروع صغيرا وعند تحقيق النجاح فيه يمكن زيادة حجم التمويل اللازم لزيادة راس المال المقدم من الجهاز، وهذا هو الهدف الذي يسعى نحوه الجهاز في المرحلة الحالية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة الناجحة.

وأضاف الوزير خلال لقائه، أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، وتوفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

واستعرض مدير فرع الجهاز الخدمات التي يقدمها الجهاز، منها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.

وتبادل وزير القوى العاملة ومحافظ دمياط، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا لها على جهودها الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، خلال الاحتفالية التي أقامتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسليم بوالص التأمين للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين.
سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة
سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة
سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة
سعفان ومحافظ دمياط يبحثان مع العمالة العائدة سبل تأسيس مشروعات صغيرة

موضوعات متعلقة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر


الصور

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب