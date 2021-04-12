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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: مشروع قومى لتصوير كل المحافظات يوميًا بدقة 3 أمتار

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:33 م
المهندس أشرف عبد
المهندس أشرف عبد الحفيظ،
أميرة ممدوح
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كشف المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وقواعد البيانات، عن أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع قومى شامل للبنية المعلوماتية المكانية لتدشين خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة أمريكية كبرى لتصوير كل محافظات الجمهورية يوميًا بدقة 3 أمتار لرصد المتغيرات المكانية سواء تعديات أو توسعات تنموية وغيرها، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية تمتلك أكثر من 150 قمرًا صناعيًا على مستوى العالم.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من تصوير 60% من المساحات المأهولة بالسكان داخل مصر وإنتاج خريطة أساس بمقياس رسم 12500 يغطى 75 ألف كم مربع من إجمالي 125 ألف كم مربع، ويتبقى حاليًا نحو 50 ألف كم مربع، مضيفًا أن التصوير الجوى يتيح الوصول إلى أدق التفاصيل المكانية مثل المبنى وعرض الشارع والإنارة وتحديد ما إذا كانت المتغير مخالفًا أم قانونيًا.
ولفت إلى أن المشروع تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد بهدف الوصول إلى صور محدثة وأكثر دقة عن المتغيرات المكانية وإتاحتها لكل الجهات الحكومية المعنية لمتابعة معدلات إنجاز مختلف المشروعات التنموية وضمان حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى واسترداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتطبيق نظام تخطيط قومى متكامل يمكن من خلاله توجيه جهود التنمية للمناطق ذات الأولوية.
وأكد مراعاة تأمين عملية تداول المعلومات المتعلقة بالتصوير الجوى لمصر من خلال إتاحة شبكة إلكترونية مؤمنة ومغلقة بين الجهات الحكومية بعضها البعض لإتاحة الصور الفضائية وتحليلها بشكل دقيق لاتخاذ القرار بشأنها التي لا يسمح بتداولها خارج هذا النطاق وتوفير كل عناصر الأمان بهذا المشروع.

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