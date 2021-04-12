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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النواب» يوافق نهائيًا على الحسابات الختامية للموازنة العامة وإحالة التوصيات للحكومة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019-2020 وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019-2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام– مصلحة الخبراء– مصلحة الطب الشرعي– مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019-2020.
وطالب رئيس المجلس الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي تضمنها التقرير، الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء وإحالتها للحكومة.

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