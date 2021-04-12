مواعيد عمل منافذ شركات المحمول فى شهر رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:قبل الإفطار:طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.بعد الإفطار:طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.