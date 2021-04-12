مواعيد عمل منافذ شركات المحمول فى شهر رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:46 م
طارق عتمانطباعة
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:
قبل الإفطار:
طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
بعد الإفطار:
طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
قبل الإفطار:
طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
بعد الإفطار:
طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.