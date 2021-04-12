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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

مايا مرسي تهنئ السيدات الحاصلات علي جوائز الدولة لعام 2020

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:06 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئه للسيدات الحاصلات علي جوائز الدولة لعام 2020، والتي أعلن عنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للإعلان عن الفائزين بجوائز الدوله لعام ٢٠٢٠.

واشادت الدكتوره مايا مرسي بحصول هذا العدد من السيدات علي هذه الجوائز رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن هذا الانجاز المتميز والتاريخي هو مدعاه للفخر والاعتزاز وهو امر يحسب للمرأة ويؤكد علي تفوقها وتقدمها وقدرتها علي المنافسة في جميع المجالات والوصول لأعلي الدرجات العلمية والعملية، معربه عن خالص امنياتها بدوام التوفيق والنجاح لسيدات مصر وللفائزات بجوائز الدوله لعام ٢٠٢٠.

يذكر أن أسماء السيدات الفائزات بالجوائز في العلوم المختلفة هن في مجال العلوم الأساسية فازت بجائزة العلوم الرياضية الدكتورة سارة ابراهيم محمد عبد السلام أستاذ مساعد بالجامعة البريطانية فى مصر، فازت بجائزة العلوم الكيميائية الدكتورة ولاء حامد محمود محمد استاذ مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتورة إكرام حمدي السيد العدس مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة. 

وفي مجال العلوم الزراعية، فازت الدكتورة نرمين مصطفى محمد مصطفى أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتورة اسماء فهمى عبد الجيد خليل استاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية. 

وفي مجال العلوم الطبية جائزة العلوم فازت بها الدكتورة ألاء حامد عبد العزيز متولى أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، الدكتورة نهال محسن احمد الشربيني أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والدكتورة هند إبراهيم حسن حسن استاذ مساعد بكلية الطب جامعة القاهرة، الدكتورة لمياء أحمد أحمد عطية استاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة،و الجائزة السابعة الدكتورة عزة هشام منصور محمد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة جامعة أسيوط.

وفازت بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية الدكتورة مروة محمد أبو سريع علي أستاذ باحث مساعد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية. 

وفيما يتعلق بجوائز المرأة التقديرية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، فازت بها الدكتورة أميمة محمد توفيق قنديل أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث. وفي مجال الصحة والعلوم الصيدلية، فازت بها الدكتور نجوى السيد محمد البدرى أستاذ بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وفي مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية،  فازت بهاالدكتورة إيناس كمال بطيشة أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث، وفي مجال العلوم الإجتماعية، فازت بها الدكتورة هبة أحمد عبدالسلام نصار أستاذ متفرغ بكلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بجوائز المرأة التشجيعية في مجال الزراعة والعلوم الغذائية، فازت بها الدكتورة عبير عبدالوهاب إبراهيم حسانين أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس، وفي مجال الصحة والعلوم الصيدلية، الدكتورة ريهام محمد حسن عبدالمجيد أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وفي مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، الدكتورة إيرين سامى فيهم جبرائيل أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة النيل، وفي مجال العلوم الإجتماعية الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجى أستاذ مساعد بكلية السياسة والإقتصاد جامعة القاهرة.

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