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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ميناء القاهرة» يكرم العامل «تايسون» لتميزه الرياضي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:06 م
المهندس مجدي محمدين
المهندس مجدي محمدين
فاتن غلاب
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كرم المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، العامل بالشركة "أحمد سعد" لتميزه الرياضي وحصوله على أكثر من بطولة في رياضة كمال الأجسام، خلال اليومين الماضيين، في إطار جهود الشركة واهتمامها بتحفيز العاملين المتميزين وخاصة في النشاط الرياضي.

وحرص المهندس مجدي محمدين، على تكريم البطل المعروف بين زملاءه في الشركة بـ "أحمد تايسون"، بإهداءه شهادة تقدير مع مكافأة مالية تقديره لجهده الرياضي بعد حصوله على المركز الأول في بطولتى الجمهورية والقاهرة عن كمال الأجسام وزن 100 ك. جم، وذلك تحفيزًا له حتى يحافظ على نفس المستوى، وأيضا إشارة وتحفيزًا لجميع العاملين بالشركه لممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم.

وقدم "تايسون" الشكر للمهندس مجدي محمدين، على هذا التكريم، قائلا:"أشكرك سيادتكم على الدعم المعنوي والطاقه الإيجابية التي شعرت بها اليوم بالتكريم الذي أسعدني كثيرا".

وفي مطار القاهرة الدولي، كان هناك نموذج مشرف أخر من العاملين يستحق التكريم، من رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، المحاسب مجدي إسحق، وذلك لأمانته وإخلاصه في عمله وحرصه على إظهار شركته بمظهر مشرف ولائق أمام ضيوف مصر من المسافرين الركاب.

وحرص مجدي إسحق، على تكريم "محمد حامد" من إدارة المراسم والبروتوكول بالعلاقات العامة بالشركة، لجهده المتميز وكفائته في العمل من خلال إنجاز الأعمال المكلف بها، وأمانته أيضًا، حيث رفض أخذ مبلغ من المال من أحد الضيوف أثناء إنهاء إجراءاته رغم إلحاح الضيف الشديد، فما كان من العامل إلا أن بادر بابتسامة واعتذر له بلباقه.

حدث ذلك مصادفة أثناء مرور المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس الإدارة، داخل الصالة وشاهد الأمر بنفسه، ما أظهر شركة الميناء بالمظهر المشرف واللائق، فاستحق التكريم.

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