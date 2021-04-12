عرض برنامج "عين السينما 2" في رمضان

اقترب صناع البرنامج الفني "عين السينما 2" من الانتهاء من تصوير مشاهده حيث يتبقى لهم أسبوع تصوير تقريبا، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، عبر قناة أبو ظبي وعدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.وقال الفنان البحريني حسن صقر عن الموسم الثاني من برنامج "عين السينما"، في تصريحات صحفية: صورنا مشاهده داخل قطار، في أربعة أشهر تقريبا، ويستمر عرضه في عيد الفطر حيث يتكون من ٣٦ حلقة، ويتناول تاريخ السينما، من خلال التصوير والألوان، الديكور، وطريقة التمثيل.وأضاف حسن، يتم عرضه في شكل درامي، ونتعاون مع مخرج مختلف كل خمس حلقات، لإيجاد التنوع في الصورة والرؤية.برنامج "عين السينما 2" تمثيل حسن صقر، عبود، عزام العوض، وريتا خان.ويعرض أيضا حسن صقر خلال شهر رمضان برنامج "رمضان مع حسن صقر" عبر خاصية اللايف على تطبيق "انستجرام، وهو من إعداد وإخراج وتقديم حسن صقر.يشار إلى أن حسن صقر شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إلى المدينة" ويتكون من ١٥ حلقة متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.