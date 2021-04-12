نقيب الصحفيين: نسعى لإعادة فتح الكافتيريا والمطعم بإجراءات احترازية تدريجيًا

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، تقدمه باقتراح لمجلس النقابة بشأن تواجد عضوين بمجلس النقابة بشكل يومي داخل النقابة، وسوف نضع جدولا للزملاء ونعلنه للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وسوف يكون واجب الزميلين حل أزمات الصحفيين في يومهم.وأضاف: سوف نقترح على المجلس وضع مدة زمنية لإجراءات التجديد والترميم بمبنى النقابة، والتي لن تقل تكلفتها عن 3 ملايين جنيه، وسوف نعيد فتح الكافتيرا والمطعم والنقابة، في ظل إجراءات احترازية، بشكل تدريجي.وأكمل: المجلس السابق ضاعف قيمة جائزة النقابة للصحافة، ولدىّ مشروع لتوفير رعاة حتى نزيد القيمة بشكل كبير، وأعد بذلك بشكل شخصي بمضاعفة قيمة الجائزة، وذلك قد يستلزم إعادة النظر في شروط الحصول عليها.