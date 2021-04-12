وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

سلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، 1503 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة و1804 وثيقة أخرى لصغار الصيادين، وذلك خلال المؤتمر المُنعقد اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة دمياط، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومنى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط.كما شهد اللقاء، قيام محافظ دمياط ووزير القوى العاملة بالإعلان عن تسليم 20 فرصة عمل لذوى الهمم من متحدى الإعاقة للمتدريبن بالبرنامج الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل"، فضلًا عن تسليم 13 ماكينة خياطة وتصوير وتغليف وماكينة مفاتيح للمتدريبن من ذوى الهمم بتلك المبادرة وذلك بقطاع ريادة الأعمال، كما قاما بتسليم 50 شهادات إتمام التدريب للمتخرجين من الدورات التى نفذتها مديرية القوى العاملة بمجالى الخياطة والكهرباء بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد من خلال وحدة التدريب المتنقلة.وعلى جانب آخر، كرمت المحافظ ووزير القوى العاملة الشركات المساهمة فى تنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل، بقطاع ريادة الأعمال، "جمعية المستثمرين وشركة غاز دمياط ومستشفى دار العيون وأخيرًا شركة أر-كيريدون"، كما شهد المؤتمر استعراض شامل لمعايير واشتراطات السلامه والصحة المهنية والتى تقوم الوزارة على تفعيلها بكافة المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وأيضًا حماية العاملين من إصابات العمل وحوادث وحماية الجمهور المترددين على أماكن العمل، فضلًا عن الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية.وفى هذا الصدد، أكدت "محافظ دمياط" حرص كافة أجهزة الدولة على توفير حياة كريمة لهذه الفئات، وذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى، مشيدة بما حققته وزارة القوى العاملة من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لتقديم أوجه الرعاية الكاملة لتلك الفئات، والتواصل معهم للتعرف على المشكلات التى تواجههم ومن ثم العمل على تذليل جميع المعوقات بالإضافة إلى دور الوزارة فى تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية، للحفاظ على العامل البشرى ومعدات الإنتاج بإعتبارهما قطبى العملية الإنتاجية.وواصلت "المحافظ" حديثها قائلة "إن المحافظة تضع نصب اعينها خدمة كافة فئات المجتمع وتوفير الرعاية الكاملة لهم" معربة عن تطلعها لمد جسور التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة لتنفيذ ذلك على أكمل وجه.وفى هذا السياق، استهل وزير القوى العاملة كلمته بتقديم الشكر إلى محافظ دمياط على استضافتها لهذا المؤتمر الذى يأتى تحت مظلة المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، منوهًا إلى أن الوزارة تقوم على تفعيل خطة ذات أركان شاملة لاستكمال ما تم تنفيذه على مدار 6 أشهر بصرف منح استثنائية للعمالة الغير منتظمة مع بداية جائحة كورونا، موضحًا ان وثيقة التأمين التكافلى المقدمة لتلك الفئة وللصيادين تعكس اهتمام الدولة بابنائها وحرصها على حمايتهم، إذ تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى، مناشدًا كل عامل وصياد بالمبادرة بتسجيل مهنته فى بطاقة الرقم القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات، حتى يتم تقديم كافة المنح التى تقدمها الوزارة.وتبادلت محافظ دمياط ووزير القوى العاملة الدروع التذكارية، كما تسلما درعًا من مديرية القوى العاملة بدمياط تقديرًا لجهودهما المبذولة لدعم كافة المبادرات، وتذليل العقبات لخدمة تلك الفئات.