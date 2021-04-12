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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تبحث مع باكستان وصربيا التعاون التجاري والاستثماري

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:03 م
هلال محمد الهاملي
هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي
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بحثت الإمارات وباكستان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين.

وأكّد رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني، على عمق ومتانة العلاقات مع الإمارات، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة أمام الجانبين.

ولفت رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني إلى دور هذه اللقاءات الثنائية البارز في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المختلفة، ورصد التحديات القائمة أمام رواد الأعمال الباكستانيين، وإيجاد الحلول الممكنة التي تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.

من جانبه، رحّب هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي بممثلي مجلس الأعمال الباكستاني، مثمنًا زيارتهم للغرفة التي تسهم في تعزيز أُطر التعاون بين غرفة أبوظبي والمستثمرين الباكستانيين في الإمارة، وبما يعود بالنفع في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي.

وأكّد الهاملي استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة التسهيلات والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما تفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ومنتسبي غرفة أبوظبي من تجار ومستثمرين.

وفي سياق آخر، بحث سفير الإمارات لدى صربيا مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، ووزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين بلغت في الأعوام الأخيرة مستوى تاريخيا من التعاون الناجح والمثمر، كما ناقشا سبل تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي في المجالات كافة من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري.

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