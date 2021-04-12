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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرا الثقافة والسياحة والاثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:02 م
وزيرا الثقافة والسياحة
وزيرا الثقافة والسياحة والاثار
حسن أمين - جمال عاشور
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- إيناس عبد الدايم: الفنانون المشاركون في موكب المومياوات صورة مشرفة للأبداع تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض.

خالد العناني: أداء فناني موكب المومياوات أبهر العالم وأفضل ترويج سياحي لمصر عبر التاريخ.

كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، فناني دار الأوبرا الذين شاركوا في احتفالية موكب المومياوات الملكية، وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقالت وزير الثقافة أن الفنانين المشاركين فى موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبا من قوى مصر الناعمة التي تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، مضيفة أنهم صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذى جاء بشكل يليق بمكانة مصر امام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة موجهة الشكر لوزير السياحة والآثار لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.

من جانبه قال وزير السياحة والآثار، إن دار الأوبرا تعد أفضل مكان لتكريم نجوم موكب المومياوات، ووجه الشكر لوزير الثقافة لدعمها الاحتفالية وإلى الفنانين المشاركين على أدائهم المبهر، لافتًا إلى أن الموكب قد تصدر الأخبار والصفحات الأولى في جميع وسائل الإعلام العالمية، فقد تفوقوا على أنفسهم في هذا العرض الفني الحضاري السياحي التوعوي الفريد من نوعه، مؤكدا أن ما قدموه هو أفضل ترويج سياحي لمصر عبر التاريخ.

وتمنى "العناني" أن ينظم عرض طوال العام لموكب المومياوات بالأوبر، لإبراز الهوية الوطنية المصرية واستثماره في عروض خارجية بمختلف دول العالم.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات، بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والآثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريما للفنانين، مشيدين بأن الجهد الذي بذلوه منذ بداية إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التي جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصري يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، بالإضافة إلى إبراز كافة جهود وإنجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية في موكب جنائزي مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.

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