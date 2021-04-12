إغلاق 18 مسجدًا فى السعودية بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم الإثنين، 18 مسجدا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت 18 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 64 يومًا 570 مسجدًا، تم فتح 542 منها بعد الانتهاء من التعقيم.وأوضحت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- أنه تم إغلاق 5 مساجد في منطقة القصيم، و4 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و3 مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجدين في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة عسير ومنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت إلى أنه تمت إعادة فتح 16 مسجدا: 5 مساجد بمنطقة عسير، و4 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و3 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.