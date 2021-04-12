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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:59 م
رفع مخلفات
رفع مخلفات
المنيا ـ على حسين
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قامت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا بحملات نظافة وصيانة الكشافات والإنارة، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشاف إنارة بطريق المدافن، بجانب متابعة المراحل الأخيرة من إنشاء مبنى الحماية المدنية بالقرية.

وقال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل: في ضوء متابعة العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا للمشروعات المقامة بالوحدات القروية ومن ضمنها مبنى الحماية المدنية بطوخ الخيل والذي يخدم أكثر من 5 قرى بطوخ الخيل والقرى المجاورة لها، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء وتسليم المبنى في الوقت الزمني المحدد له وبالجودة العالية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين تم وضع طبقة العزل على السطح وجاري استكمال المراحل الاخيرة للانتهاء من المبنى.

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة قام برفع 25 طن من المخلفات والتراكمات اليومية بالقرية والقرى التابعة لها والطريق الصحراوي حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على المظهر الجمالي للقرية، وفي نفس السياق قام قسم الانارة بصيانة 30 من كشافات الانارة بطول طريق صفط الغربية حتى مدافن خمادة بطوخ الخيل حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث.
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا
رفع 25 طن مخلفات وصيانة 30 كشافا بطريق المدافن بالمنيا

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