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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة الوفد: جولات الرئيس التونسي في شوارع القاهرة رسالة طمأنينة للعالم.. وتثمن دعمه "للقاهرة" في ملف المياه

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:55 م
النائبة أمل رمزي،
النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، جولات الرئيس التونسي قيس سعيد، برفقة وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية، وذلك ضمن زيارته الأولى لمصر.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها، إلى أن تلك الجولات بعثت برسالة هامة للعالم: وهي أن مصر ستظل بلد الآمن والآمان، ومقصد سياحي للجميع، يأتي إليها القاصي والداني للاستمتاع بالحضارة المصرية، لا سيما بعد موكب المومياوات العظيم الذي حاز على إشادة محلية وعربية وعالمية.

ولفتت رمزي، أن زيارة الرئيس التونسي للأماكن التاريخية المصرية بمثابة دعوة لجميع دول وشعوب العالم بزيارة مصر والاطلاع على الأماكن والمناطق السياحية الموجودة بها، في مناخ آمن وصحي، ملتزم بكافة الإجراءات والتعليمات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد: أن مصر وتونس تربطهما علاقات ثنائية مشتركة، وتسودهما حالة من الاستقرار والهدوء، الأمر الذي منح الزيارة مردود إيجابي كبير ستتم ترجمته لتعاون في عدد من المجالات في القريب العاجل.

وثمنت النائبة أمل رمزى، إعلان الرئيس التونسي وتأكيده على دعم "القاهرة" في قضية ملف سد النهضة، حفاظًا على الأمن القومي العربي، وحفاظا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

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