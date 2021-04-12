نقيب الصحفيين: هدفى إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًا بأى شروط

أوضح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خطته في ملف الحريات، قائلا: سوف أحافظ على منهجي كما هو، والذي يهدف إلى إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًا وعددهم 11 صحفيًا بأي شروط وتوفير كل الدعم لهم ولأسرهم إلى أن يخرجوا بسلام.وكشف عن إعادة تفعيل قرار بإنشاء لجنة للمرأة داخل نقابة الصحفيين، وذلك كنوع من التمييز الإيجابي للمرأة حتى تحصل على حقوقها وتمثيلها داخل المجلس وغيره.فيما أكد: جميع أوضاع الصحفيين في نادي الزمالك عدا 20 حالة تم حلها جميعا، ونهدف إلى إغلاق هذا الملف وحل أزماته.