نقيب الصحفيين: تشكيل لجنة لإعادة تقييم أصول النقابة لوضع قيمتها الحقيقية

كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين عن مفاوضات لشراء مقر النقابة في الإسكندرية ليكون أول مقر خارج القاهرة مملوك للنقابة بقيمة 3.2 مليون جنيه، بالتقسيط على 3 سنوات دون فوائد.وأضاف: مبنى النقابة مقدر بجنيه في أصول النقابة، بسبب عدم تقدير أصول النقابة، وسوف نشكل لجنة لإعادة تقييم أصول النقابة لوضع قيمتها الحقيقية واستغلال ذلك في الحصول على قروض بضمانات الأصول.وكشف: أخدنا قرارا بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحافة، وسوف ندفع قيمة عضوياتنا، حتى نفعل العضوية، ونحصل على خدمات الاتحاد ومنها التدريب وغيره.