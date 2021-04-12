إزالة 34 تعديًا على النيل والمجارى المائية بالأقصر

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة المركزيه للموارد المائية والري بمحافظة الأقصر، الإثنين، حملة إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري، تضمنت تنفيذ 10 قرارات إزالة بزمام قرية الشيخ حسين والأشراف بمركز قنا، بإجمالى مسطح 515 مترًا مربعًا عبارة عن مباني أحواش وكافيتريا وردم للنيل، بالإضافة إلى تنفيذ 24 قرار إزالة عبارة عن ردم للمجرى المائي بمنطقة خور التعليقات بجزيرة دندرة و5 قرارات إزالة تتضمن مبانى وأسوارًا وأحواشًا ناحية جزيرة العبل زمام هندسة نيل نجع حمادي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحلية المعنية.وأكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرار المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.