غدًا.. مصر للطيران تسيير 41 رحلة

تسير مصر للطيران، غدًا الثلاثاء ١٣ أبريل، ٤١ رحلة جوية بمطار القاهرةً الدولي بمعدل ٣٠ رحلة دولية، و٨ رحلات داخلية، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٢٨٩١ راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، اسطنبول، برلين، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.