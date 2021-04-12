إيران تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، 23 ألفا و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و93 ألفا و452 إصابة مؤكدة، من بينها 4 آلاف و440 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.وأضافت أنه تم تسجيل 274 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 64 ألفا و764 حالة وفاة.وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و720 ألفا و84 متعاف حتى الآن.وذكرت أن 13 مليونا و770 ألفا و167 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید- 19" في أنحاء إيران حتى الآن.