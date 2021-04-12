خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات

قال الشاعر خليل عزالدين، تعليقا على وصول ديوانه "الحب في شارع الجيش" في القائمة القصيرة لجائزة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية، شعرت بسعادة غامرة حين قرأت اسمي ضمن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، لأن هذا الترشيح بمثابة تقدير للديوان الذي استغرقت ما يقرب من 6 سنوات في كتابته وحرصت على نشره فور الانتهاء منه، ولحسن الحظ تواكب ذلك مع نجاح أغنية "فاضي شوية" التي قمت بتأليفها للفنان حمزة نمرة.وأضاف الشاعر في تصريحات لـ"الدستور" أن "الحب في شارع الجيش"، ديوان شعر بالعامِّية المصرية، يروي قصة حب لاثنين من الشباب المهمشين، يرصد معاناتهم المختلفة بلهجة عامية مصرية اتكاء على قصص الحب في الموروث الشعبي المصري، والخاص بشكل رئيسي (الفرعوني، والروماني، والقبطي، والإسلامي) في إطار شعري، معتمدا ًعلى تصدير لغة خطاب أصيلة تتسق مع الذات المصرية عن طريق سرد ملحمة قريبة مما ترويه نجوع الصعيد وأغاني قرى الدلتا وجلسات السامر، والحدي البدوي بأداء حكي مصري يميل إلى الاستماع والاستمتاع بما يقدمه الراوي.وتابع " ز الدين" "اخترت هذا العنوان لأنني ارتبط بذكريات كثيرة في شارع الجيش بمنطقة الموسكي بالقاهرة الذي نشأت فيه، واستلهمت الكثير من تفاصيل الديوان من شخصيات قابلتهم في هذا الشارع، وحين تأملت اسم الشارع وجدت أنه لن تجد محافظة أو مدينة مصرية لا يوجد بها شارع رئيسي يحمل اسم "شارع الجيش"، ففي القاهرة هذا الشارع يُعتبر سوقًا تجاريًا كبيرًا بل وتحتضن أرصفتُه الباعة الذين يفترشونها لعرض بضاعتهم بينما في الإسكندرية فهذا الشارع هو ساحل البحر المتوسط أو "الكورنيش" الذى جمع على شواطئه الملايين من المحبين والمصطافين، لذلك فحين يتصفح القارئ هذا الديوان حتمًا سيتوحد مع أحداثه لأنه بالطبع مر من قبل في شارع يحمل نفس الاسم بل ويحمل ذكريات فيه أيضًا".يذكر أن "الحب في شارع الجيش" ديوان من قصيدة واحدة، يصدر عن دار فهرس للنشر بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، وخليل عز الدين شاعر مصري نشر له ديوانين، هما ديوان شعر بالعاميّة المصرية بعنوان "نُص عُمر" سنة 2009 عن دار مزيد الديوان الفائز بالمركز الأول وجائزة النشر فى مسابقة مؤسسة ورقة وقلم بالتعاون مع موقع مصراوي 2008، ديوان شعر بالعاميّة المصرية بعنوان " الطبعة الشعبية " سنة 2014 عن دار ممر الديوان الفائز ضمن أفضل عشرة دواوين فى مسابقة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، جائزة مؤسسة ساويرس 2015.وأعلنت مكتبة الإسكندرية، القائمة القصيرة لـ"جائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية" في ذكرى ميلاد الشاعر الموافق 11 أبريل، وهذا لما للراحل من إسهام كبير في شعر العامية المصرية، وفى مختلف جوانب الإبداع من شعر ونقد وجمع للتراث وحوار درامي وأغان تغنى بها أشهر مطربي الوطن العربي.كانت مكتبة الإسكندرية قد بدأت في تلقي الأعمال المشاركة بمقرها في بيت السناري بالقاهرة في الفترة من 1112020 وحتى312021، وتم مد فترة التقديم إلى 15 فبراير 2021، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وعملت لجنة التحكيم بعد ذلك على تقييم الأعمال بنظام الدرجات من أصل 400 درجة، وقد انتهت من تجميع الدرجات واختيار القائمة القصيرة في أبريل.واعتمد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تلك النتائج بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها، وجاءت القائمة في فرع شعر العامية والترتيب أبجديًا كالتالي:- أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه: «جاوي».- إسلام حمادة عيد محمد عثمان عن ديوانه: «بيورثوا المأساة ببساطة».- حبيبة زين العابدين عبد الرسول جودة عن ديوانها: «سيرة الجميز».- خليل عز الدين خليل الحلواني عن ديوانه: «الحب في شارع الجيش».- ضياء الحق شعبان فريد على شدو عن ديوانه: «ضل عطشان للدفا».وفي فرع الدراسات النقدية جاءت القائمة كالتالي طبقًا للترتيب الأبجدي:- أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي؛ مقاربة نقدية».- أسماء عطا جاد الله عبد الكافي عن دراستها: «ملحمة البناء وآلية التواصل الاجتماعي في ديوان جوابات حراجي القط للأبنودي دراسة تحليلية».- رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته: «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي».- محمد هلال إبراهيم محمد ريان عن دراسته: «ربابة لبطل مهمَّش (الأبنودي راوي السيرة الشعبية الحديثة- أحمد سماعين وحراجي القط)».يذكر أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة التي تنقسم إلى فرعين، الفرع الأول لجائزة الشعر العامية، ويتطلب أن يكون الديوان مطبوعًا وبالعامية المصرية، أما الفرع الثاني للجائزة فهو في الدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبدالرحمن الأبنودي.