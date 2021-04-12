«الزملوط» يتفقد مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بالقلمون

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بقرية القلمون بالداخلة والمقامة على مساحة ١١٦ فدانًا كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.وأشاد "الزملوط" بما تم إنجازه بالمشروع حتى الآن، حيث تمت زراعة ٦ آلاف نخلة وإنشاء ٤٠ صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوي على ١٠ آلاف فسيلة.ووجه المحافظ بالتوسع في المشروع بالمساحات المجاورة وفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية بالقرية.