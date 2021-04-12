«الشراء الموحد» توقع اتفاقية تعاون مع المجلس التجاري بسفارة السويد

وقعت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، اتفاقية تعاون مع المجلس التجاري بسفارة مملكة السويد بمصر.وأكدت الهيئة أن الاتفاقية تهدف لتحفيز العلاقات التجارية وإتاحة الفرص للشركات السويدية في مصر في قطاع الرعاية الصحية.وأوضحت، أن الاتفاقية تنص على أنشطة تهدف إلى دعم تطوير قطاع الرعاية الصحية فى مصر من خلال التعاون الفني وتبادل المعرفة.