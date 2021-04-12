عمرها 103 أعوام.. وفاة أكبر معمرة في جنوب سوهاج

شيع المئات من أهالي قرية بيت داود والقرى المجاورة ناحية مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، جثمان أكبر معمرة في جنوب سوهاج، وتدعى الحاجه حميدة سلطان وتبلغ من العمر 103 أعوام.ولم تشتك أكبر معمرة في جنوب سوهاج من أي أمراض إلا قبل وفاتها بأشهر قليلة، ولديها 118 من الأحفاد وأبنائهم، ومعظمهم أصبحوا أجداد فيما يبلغ عمر أصغر أبنائها 66 عامًا.وعاصرت معمرة جنوب سوهاج العديد من المعارك والحروب منها 48، و56، و67، و73، وأيضا ثورتي 19 و52، ولم تمرض سوى أيام قليلة وتوفيت وفاة طبيعية بمنزل الأسرة على الرغم من معايشتها لعدد من الاسقام والأوبئة التي ظهرت طيلة حياتها مثل الكوليرا، وكورونا حاليًا.ومن جانبه قال حسن كامل، أحد أحفاد الحاجة حميدة، أن جدته كانت من مواظبة على أداء الصلاة والصوم باستمرار خاصة في شهر رجب وشعبان، ويومي الاثنين والخميس في الأيام العادية، مضيفا أنها كانت طيبة الذكر ويحبها أهالي القرية وكل من يعرفها في البلاد المجاورة، نظرا لأنها كانت تصل الأرحام وتودهم، وأنها زارت بيت الله الحرام أكثر من مرة برفقة أبنائها.