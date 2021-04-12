«سعفان» يوزع 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين بدمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته اليوم للمحافظة، استكمالًا لجولاته بمحافظات الجمهورية لتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والصيادين، وذوى الاحتياجات الخاصة، وشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق آمالهم، وفقًا لمبادرة حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.ومن المقرر أن يوزع وزير القوى العاملة 3307 وثائق تأمين على الحياة لعدد من العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، كما سيتم تسليم 10 شهادات تدريب للمتدربين فى مجال الخياطة والكهرباء المتخرجين من وحدة المتنقلة التى نفذتها مديرية القوى العاملة خلال الفترة الماضية بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد، وتسليم 20 فرصة عمل، و12 ماكينة للخياطة والتصوير والتغليف ومفاتيح لذوي الهمم من المتدربين بمبادرة "مصر بكم أجمل".و أعربت محافظ دمياط عن اعتزازها بزيارة وزير القوى العاملة، والتي تعكس حرص كافة أجهزة الدولة على التعرف عن قرب على كافة المشكلات التي تواجه الفئات التي تستهدفها المبادرة، والإسراع فى تذليل كافة العقبات لحل تلك المشكلات وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة، مشيدة بما حققته الوزارة لدعم هذه الفئات خاصة خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن اللقاء تناول مناقشة آليات دعم قطاع صناعة الأثاث، وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة، لتطويع التكنولوجيا الحديثة لتطوير هذا القطاع خاصة في مجالي التصميم والتسويق، لمواكبة آخر التطورات العالمية ومن ثم استعادة صناعة الأثاث الدمياطي لموقعها الريادي بالسوق المحلي والعالمي.حضر اللقاء الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومنى الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط.