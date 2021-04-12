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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

في ظل «كورونا».. كيف استعدت المستشفيات لاستقبال شهر رمضان؟

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:14 م
جريدة الدستور
هايدي حمدي
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مع قدوم شهر رمضان، ارتفعت وتيرة التحذيرات من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لكثرة التجمعات في هذا الشهر، خاصة أنه سبقه تحذيرات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من دخول مصر إلى الموجة الثالثة من "كورونا" خلال شهري إبريل ومايو، وهو ما تريد أن تصل تبعاته إلى خسائر كبيرة سواء إصابات أو وفيات كما حدث مع دول العالم التي دخلت في الموجة الثالثة.

وفي ظل ذلك، بدأت المستشفيات فرض حالة الطوارئ على أقسامها استعدادًا لأي ارتفاع جديد في الأعداد والحاجة لأماكن عزل، وفي السطور التالية نوضح كيف استعدت المستشفيات لاستقبال الشهر الكريم.

القاهرة: تم فصل أدوار العزل عن المرضى العاديين
في مستشفيات جامعة القاهرة، قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إنه لا تزال المستشفيات مستمرة في رفع حالة الطوارئ، ومنها متابعة أعداد الأسرِة وغرف الرعاية ومدى جاهزية المستشفيات وما تمتلكه من مستلزمات طبية، كما تم وضع ضوابط ومحاذير مكافحة العدوى بشكل أكثر صرامة لحماية الأطقم الطبية والمرضى وأهل المرضى عند الزيارات.

وأوضح "صلاح"، في حديثه، أنه جزء منعزل عن المرضى العاديين وتحديد مسار بعيدًا عنهم، بحيث يبتعد مريض "كورونا" عن أي مريض آخر، وبالتالي عدم التقاء الأدوار التي تم تخصيصها للعزل مع استقبال المرضى العاديين.

ـ الجيزة: تم مراجعة شبكات الأكسجين وتوفير مخزون احتياطي لها
وأوضح الدكتور عادل حماد، طبيب بإحدى المستشفيات الحكومية بالجيزة، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات، لاحتمالية زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال شهر رمضان، وذلك من حيث التأكد من وجود أسرة رعاية مركزة كافية، كذلك توفر أجهزة التنفس الصناعي بشكل كبير، ومراجعة شبكات الأكسجين وتوفير مخزون احتياطي لها.

وأكد "حماد"، أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لفترة الطوارئ التي نشهدها في الوقت الحالي، خاصة الواقيات الشخصية للتعامل بشكل آمن مع مرضى "كورونا"، مشيرًا إلى أن هناك متابعات من مسئولي "الصحة" على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بكل المستشفيات.

ـ حلوان: التعقيم وزيادة الأكسجين أبرز الاستعدادات
قالت الدكتورة علياء حامد، طبيبة بإحدى مستشفيات حلوان، إن حالة الطوارئ المفروضة على المستشفيات لم تخمد منذ بدأ كورونا في الانتشار، وخاصة مع زيادة الأعداد التي عادت من جديد خلال الأيام الماضية.

وأوضحت "حامد"، أن الإجراءات تركزت على توفير مخزون احتياطي من الأكسجين، والتأكد من الصيانة المستمرة لشبكات الأكسجين على مستوى المستشفى بأكملها، أيضًا زيادة المخزون من الواقيات الشخصية مثل الكمامات و"الفيس شيلد" و"الجوانتيات"، إضافة إلى التعقيم المستمر للمستشفى نفسها.

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