رئيس خطة البرلمان: مشهد نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي: لابد أن ناخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لأنها البقعة المستقرة في ظل محيط عربي وعالمي على أقل تقدير غير مستقر".وأضاف:"نحن في أمس الحاجة إلى طاقة إيجابية وفي البرلمان نستكمل بنيان دولة ومقبلون على ما نسميها نقلة نوعية جديدة سمتها القيادة السياسية الجمهورية الثانية"، مشيرًا إلى إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وانطلاق مبادرة حياة كريمة لأكثر من نصف شعب مصر.وقال: "تحدث نقلة نوعية ونتمنى التوفيق لهذه المبادرة أكثر من 55 مليون مواطن يعيشون في قرى مصر نتوقع البرلمانات القادمة ونواب المستقبل سوف تتركز نقاشاتهم حول موضوعات أخرى تهم الاقتصاد كله والدولة ككل".وأضاف الفقي:"أيضًا بدأنا منظومة صحية جديدة، مشوارنا طويل، ومنظومة تعليمية مشوارها طويل بدأنها من كي جي وان خريطة للمستقبل"، وتابع "هناك برنامج إصلاح هيكلي يواكب حياة كريمة سوف يعلن خلال أيام ويعالج كل التشوهات التي نتكلم عنها".وشدد الفقي على دور القطاع الخاص وأشاد بنموذج محمد أبو العنين وكيل المجلس وقال النائب محمد أبو العينين رمز يشرف، ومعنا من القطاع الخاص نواب كثيرون"، مضيفًا "القطاع الخاص هو الذي يخلق فرص العمل ويستثمر".وعقب النائب أحمد فرغل على حديث الفقي وقال:"التقرير تضمن كوارث فوجئت أن رئيس اللجنة يدافع عن الحكومة"، فقاطعه رئيس المجلس المستشار الدكتور، حنفي جبالي "تحدث عن التقرير لم يخرج عن التقرير".فاستطرد فرغل "لا في نظرة سلبية في التقرير،هل ما قاله في الجلسة وجهة نظر شخصية أم معبرة عن رأي اللجنة؟ الذي يعقب يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة وليس رئيس لجنة الخطة والموازنة"، فرد جبالي "اللجنة في جميع الأحوال محايدة لا تتبنى وجهة نظر".