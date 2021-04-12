شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية فى أزمة سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نرفض الإجراءات الأحادية في أزمة سد النهضة، مضيفا نعول على علاقات روسيا مع إثيوبيا للمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.وأضاف وزير الخارجية مقترح الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة يهدف لتنشيط المفاوضات.ومن جهته، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي في مصر، اليوم، إن روسيا معنية بحل أزمة سد النهضة.وأوضح "لافروف"، أن مفاوضات سد النهضة يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية، داعيًا الاتحاد الإفريقي إلى أنه يجب أن يحل أزمة سد النهضة.