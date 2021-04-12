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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة أمل: تعطيل تشكيل الحكومة خيانة للبنانيين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:40 م
نبيه بري
نبيه بري
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أكدت حركة أمل، بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تأخير وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يعانون ضائقة معيشية واجتماعية غير مسبوقة وأزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات وجودية، مستنكرة أخذ لبنان بمصير شعبه "رهينة لأوهام متضخمة حول مصير سياسي لهذا الشخص أو ذاك".

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لحركة أمل برئاسة رئيس المكتب جميل حايك اليوم، للتداول في الأوضاع اللبنانية لا سيما أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت حركة أمل إلى أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن "يفرج القابضون على ملف تشكيل الحكومة الجديدة عنها، وأن يقدموا للبنانيين حقا مسروقا لهم، بحكومة تضع خطة إنقاذ وتترجم مبادرة الدعم الفرنسية إلى حيز التطبيق، عبر تأليف حكومة مهمة غير حزبية، بلور رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد".

وحذر المكتب السياسي لحركة أمل من أن عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة، يرفع معدل اليأس لدى اللبنانيين ويدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة، في ظل الظروف الخانقة والمريرة التي يعيشونها، والأزمات المتلاحقة التي تطال المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية وتفلت أسعار السلع والمواد الأساسية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

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