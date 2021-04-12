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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:40 م
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن قافلة (أبواب الخير) والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

والتى تحتوى على كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية وأطنان من اللحوم، والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتم تسلم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 ألف دجاجة مجمدة و50 طن بطاطس مقدمة من صندوق تحيا مصر، وستشمل المساعدات كافة المستفيدين من برامج كرامة وتكافل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال 100 جمعية أهلية بمراكز ومدن المحافظة السبعة والتى ستقوم بتوزيعها تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأعرب محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف.

وأضاف إمام أحمد مدير مشروعات الأورمان أن المساعدات سيتم توزيعها على 10 آلاف من الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة، بواقع (كرتونة و2 دجاجة و5كيلو بطاطس) للأسرة الواحدة، موضحا أنه تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بالتنسيق بين التضامن والصندوق والجمعية،لتوزيع المساعدات تحت إشراف من مسئولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك إلى جانب قيام الجمعية بتوزيع 10 آلاف كرتونة أخرى وتوزيع لحوم 30 عجل سيتم توزيعها على الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.

حضر التسليم أمام كلية التعليم الصناعي بشرق النيل: محمد رياض نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف وإمام أحمد مدير جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، وعبده مغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف ومسؤولى التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية المكلفة بالتوزيع.
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بني سويف يستقبل قافلة مساعدات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

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