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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حياة كريمة» تجهز 60 ألف كرتونة وكيس دواجن لـ3 محافظات بالصعيد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:40 م
حياة كريمة
حياة كريمة
وائل القمحاوى
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أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عن مشاركة الجمعية بقافلة صندوق تحيا مصر لتوزيع مساعدات إنسانية لدعم ورعاية 60 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات بني سويف وأسيوط وقنا والأقصر.

وأكد فؤاد، أن إجمالي ما سيتم توزيعه هو 30 ألف كرتونة مواد غذائية زنة الواحدة 11 كيلو جرام، و30 ألف كيس من الدواجن، حيث تتسلم كل أسرة 2 كيلو ونصف من الدواجن، موضحًا أن نصيب بني سويف 10 ألاف كرتونة مواد غذائية و10 ألاف كيس من الدواجن، أسيوط 6 ألاف كرتونة مواد غذائية و6 ألاف كيس دواجن، قنا 8 ألاف كرتونة مواد غذائية و8 ألاف كيس دواجن، الأقصر 6 ألاف كرتونة مواد غذائية و6 ألاف كيس من الدواجن.

وأضاف أن التوزيع يتم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، أن القافلة تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى محافظات الصعيد، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.

الجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التى تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجا.

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