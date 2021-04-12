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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤولة دولية: الإمارات نموذج يحتذى في تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:40 م
تبني تكنولوجيات
تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة
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أكدت المدير الشريك لشركة لوسيدكاتاليست للاستشارات الاستراتيجية الخاصة بخفض البصمة الكربونية كيسرتي جوجان: أن دولة الإمارات تعد نموذجا يحتذى في تبني تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وقالت جوجان - في تصريح أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين: إن استخدام التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لإنتاج الكهرباء تعد أحد أكثر الطرق المتاحة اليوم والفعالة في الحد من ظاهرة تغير المناخ، مؤكدة أن محاولة الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة إلى جانب تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في الصناعات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعد سبيلا لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لخفض الانبعاثات.

وأضافت: أن دولة الإمارات من خلال بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية إلى جانب الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة المتجددة تؤكد دورها المهم في الحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون دون التأثير على أساليب الحياة الحديثة.

وأوضحت: أن محطات براكة تعمل الآن على إنتاج الكهرباء باستمرار بدون انبعاثات كربونية كما تعمل كأساس قوي لمصادر الطاقة المتجددة المتقطعة وتوفر فرصًا للتطوير المستقبلي لأشكال أخرى من الطاقة النظيفة مثل الوقود الصناعي والهيدروجين الأخضر.

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