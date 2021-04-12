رئيس الخدمات الأرضية بمصر للطيران: نسعى للتطوير والبناء لتحسين بيئة العمل

تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم الاثنين، قطاعي التشغيل والدعم الهندسي التابع لشركة بمهبط الطائرات في مطار القاهرة الدولي، للتواصل مع العاملين ومتابعة سير العمل والمرور على استراحات العاملين، مع تهنئتهم أيضا بحلول شهر رمضان المعظم.وبدأت الجولة من منطقة الـ Sorting Area الخاصة بالتحميل مرورًا بضباط التحميل والسائقين والبوشباك ومظهر الكبائن، وأنهى جولته بالورش الفنية بقطاع الدعم الهندسي.وحرص مجدي محمدين، خلال جولته التفقدية اليوم، على تهنئة العاملين بحلول شهر رمضان الكريم، وخاطب العمال قائلا:"الحفاظ على شركتكم أمانة واجبة، شركتكم حافظت عليكم رغم الظروف القاسية، لذا فالحرص عليها أمانة واجبة".وأضاف:" نسعي دائما للتطوير والبناء لتحسين بيئة العمل، فلابد أن يكون الجميع يدًا بيد لصالح الشركة"، واطلع رئيس الشركة، العاملين في شرح مبسط عن وضع الشركة الراهن والظروف التي تحيط بقطاع الطيران في هذه المرحلة، موضحًا لهم حجم التحديات التي تحملتها الشركة للحفاظ علي كلًا منهم، وطالبهم بتقدير ذلك والعمل بجد للحفاظ على مصدر الرزق للجميع.واستمع أيضا لأسئلة العاملين، حول أوضاع العمل بصفة عامة وأضاعهم بصفة خاصة، ثم تابع سير العمل سواء في المهبط أو الورش الفنية وقدم لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مطالبًا العاملين بتقديم المزيد لعبور هذه المرحلة التي تستدعي تكاتف الجميع مع توحيد الصف على قلب رجل واحد.