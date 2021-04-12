ضياء رشوان: تقدمت باقتراح لمد فترة السداد للقرض الحسن لـ25 شهرًا

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تجري محاولات لوضع جدول للزملاء في الأقسام المجهولة، وأيضا حل أزمة صحفيي الإذاعة والتليفزيون.وكشف: كل الملفات التأمينية الصحفية سوف تنقل من التأمينات إلى مكتبها في النقابة لتنسيق الأمر وتسهيله، وسوف نتعاون في مسألة سداد التأمينات المتأخرة، ومن ذلك توفير قروض حسنة للزملاء.ونوه عن تقدمه باقتراح بمد فترة السداد للقرض الحسن إلى 25 شهرا، و10 آلاف جنيه قرضا حسنا للزواج.وتابع: مجلس النقابة السابق قرر المساهمة في إعادة تشغيل جريدة العمال، وتم الاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام على تقسيط مبلغ 512 ألف جنيه، واتفقنا مع وزير القوى العاملة على المساهمة في الأقساط.