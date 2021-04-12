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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا تكثف حملاتها الرقابية وتحرر 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:39 م
صحة المنيا
صحة المنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بالمرور على المنشآت الغذائية والمحال التجارية والقطاعات الخدمية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 172 منشأة غذائية، حيث تم تحرير 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم ضبط 3 منشأت غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 599 كيلو جرام أغذية مختلفة و60 لتر البان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 352 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 5 طن مخللات وجبن، و4 طن و454 لتر البان طازجة ومياه معبأة لوجود تغير في الخواص الطبيعية حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.
صحة المنيا تكثف حملاتها الرقابية وتحرر 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة
صحة المنيا تكثف حملاتها الرقابية وتحرر 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة
صحة المنيا تكثف حملاتها الرقابية وتحرر 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة
صحة المنيا تكثف حملاتها الرقابية وتحرر 87 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة

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