السعودية وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه، اليوم الإثنين، مع سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.وأشاد العواد- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مستعرضًا أهم جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وأبرز الإصلاحات التي نفذتها بدعم وتوجيه من قبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد.