«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

ذكرت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الإثنين أن فريق برشلونة لكرة القدم تلقى دفعة قوية بعد تعافي نجمه أنسو فاتي من الإصابة والذي تغيب عن الفريق منذ نوفمبر الماضي.وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا خضع بالفعل لعملية جراحية مرتين لإصابة في الركبة وكان يُخشى أنه سيتعين عليه الخضوع للعملية للمرة الثالثة بسبب عملية التعافي البطيئة.. إلا أن الصحيفة أشارت إلى تحسن الوضع الصحي للاعب مرجحة احتمال أن يكون قادرا على تجنب مثل هذه العلمية مرة أخرى.وأشارت إلى أن برشلونة أبدت قلقها من مستقبل نجمها الذي سجل خمسة أهداف في 10 مباريات هذا الموسم، إلا إنه الآن بكامل طاقته، ويأمل الفريق في عودة فاتي إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.