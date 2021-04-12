مقتل 34 مهاجرا جراء انقلاب مركبهم قبالة جيبوتي

قضى 34 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم قبالة شواطئ جيبوتي على ما أفاد مسؤول إقليمي في المنظمة الدولية للهجرة.وكتب محمد عبديكر مدير المنظمة لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي في تغريدة "كان مهربون ينقلون المهاجرين" منددا ب"مأساة ثانية في اكثر من شهر بقليل" بعدما قضى 20 شخصا في المكان نفسه في مضيق باب المندب في الرابع من مارس.