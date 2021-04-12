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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:32 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تسليم 68 عقدا ضمن مبادرة محافظ المنوفية لمشروعات الري الحديث الممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين وذلك منذ بداية المشروع حتى الآن بواقع 92 فدانا و7 قيراط، وبإجمالي تمويل 929 ألف جنيه، موجها بتشكيل لجنة مركزية بالديوان العام لاستقبال طلبات تمويل مشروعات الري الحديث والتواصل المباشر مع المواطنين لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المشروع، كما وجه بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوي المحافظة وتعميم التجربة وتشجيع المزارعين للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وسلم اليوم محافظ المنوفية 16 عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بنطاق مركزي الشهداء والسادات بواقع 27 فدانا و7 قيراط بتكلفة إجمالية 272 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ العديد من القرارات لإنجاح التجربة ومنها تخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5،5%، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، كما تم تخصيص 10 آلاف جنيه لكل فدان زراعي، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى توفير كافة الأوراق الخاصة بالإقراض في كل وحدة محلية، مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أصحاب المشروعات لتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتطبيق شروط جزائية على المخالفين، فضلا عن عمل العديد من الدراسات والمعاينات للأراضي واستطلاع رأى المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع الري الحديث يهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنه مشروعًا ذات عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

يأتي هذا فى إطار حرص واهتمام محافظة المنوفية على تحقيق تنمية زراعية شاملة علي أرض المحافظة من خلال الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية وتطبيق أساليب الري الحديثة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية في ظل محدودية الموارد المائية.
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث
محافظ المنوفية يسلم 16 عقدًا جديدًا ضمن مبادرة الري الحديث

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