الكهرباء تعلن مواعيد عمل العاملين بها في رمضان

أرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، لشركات التوزيع التسع التابعة لها خطاب تحدد من خلاله مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم.وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا، مع الالتزام وعدم الاخلال بالورادي والنوبتجيات وفق ماجاء في الخطاب