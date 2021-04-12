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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:32 م
النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين: "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

وأشار إسماعيل فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الموازنه العامه لدوله للعام المالي 2019 2020، إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال: إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين:"يوجد مشروعات تنفذها الدولة معطلة لعدم الحصول على تراخيص هل نحن في جزر منعزلة؟ من المسؤول وكيف تتم محاسبته؟".

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين إسماعيل، بالإسراع في اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.

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