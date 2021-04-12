تحرير 37 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 11 مركزا للدروس بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم تحرير محاضر لعدد (٣٧) مواطنا وذلك لعدم ارتداء الكمامة ولم يتم التصالح على عدد ٣ محاضر منهم.كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١٤) سوقا، عدد (٩) أفراح ومآتم، وغلق عدد (١١) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (٣٨١٤) محضرا لأفراد وعدد (١١٤) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (١٢٤٤) سوقا، عدد (٤٩٧) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٨٢٧) مركزًا للدروس الخصوصية خلال الفترة من ١٦ ١ ٢٠٢١ حتى 12 ٤ ٢٠٢١.