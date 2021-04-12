بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.2 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، بتداول 8ر6 مليون سهم، موزعة على 3072 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 2ر8 مليون دينار.وانخفض مؤشر البورصة عند النقطة 1786، بنسبة 39ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة اخرى.