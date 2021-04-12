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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بـ«تعليم الجيزة»: جاري وضع أسئلة امتحان أبريل لصفوف النقل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 01:30 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جاري وضع أسئلة امتحانات شهر أبريل الجاري لسنوات النقل، الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أنه تم التشديد على لجنة واضعي الامتحان داخل المدارس، بضرورة الالتزام بمنهج شهر أبريل، وفقًا لخريطة توزيع المناهج، والانتهاء من وضع الأسئلة قبل يوم 18 أبريل، استعدادا لطباعتها وتجهيزها للامتحان.

وكانت قد قررت الوزارة، أنه سيتم امتحان طلاب صفوف النقل بشكل الامتحان المجمع متعدد التخصصات، بنظام الاختيار من متعدد.

وحددت الوزارة مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية والاعدادية كالتالي:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى 27 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى 28 أبريل
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الاثنين 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2021

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