نقيب الصحفيين: نسعى للمطالبة بفتح التعيين للزملاء المتدربين في المؤسسات القومية

كشف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تم سابقا التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لوقف إخراج المتدربين من المؤسسات القومية.وتابع: لكن هذه المؤسسات تعاني من الشيخوخة وضعف تواجد الشباب، بسبب وقف التعيين في المؤسسات القومية.وأكد: سوف نطلب فتح التعيين للزملاء المتدربين في المؤسسات القومية بالقواعد التي سوف نستقر عليها مع الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء، حتى نضخ دماء جديدة وشبابية في هذه المؤسسات.وأكد: سوف نفتح حوار مع رئيس مجلس الوزراء، حول حق الصحفيين في الحصول على المعلومات بيسر من المصادر، بسند من القانون والدستور، وسوف نطالب بإقرار قانون تداول المعلومات، حتى نعرض الحقائق كاملة من مصادرها.